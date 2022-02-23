Zelenskiy: Kimseye toprak vermeyeceğiz korkmuyoruz!

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Putin'in yaptığı ihlalle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halka sesleniş yapan Zelenskiy, "Büyük ülkenin büyük halkı, bizim ve ülkemizin uzun konuşacak zamanı yok. Soğukkanlı ve sakin olacağız. Biz her şeye hazırız. Uykusuz kalmanız için bir sebep yok. Ukrayna, Rusya'nın son aldığı kararları egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı sayıyor. Aldığı ve alacağı kararlarla ordusunun 2014'ten beri bölgede oluşunu yasallaştırıyor" dedi. Ukrayna'nın barışçıl ve diplomatik bir yolla ilerleyeceğini belirten Zelenskiy, "Kendi topraklarımızdayız, kimseden korkmuyoruz ve kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz. Diplomatik yolda ilerleyeceğiz ve provoke olmayacağız" şeklinde konuştu.

KREMLİN'DEN 'TANIMA' AÇIKLAMASI

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, önceki gün, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından, Kremlin süreçle ilgili bilgi verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri hangi sınırlar içerisinde tanıyacağına dair yaptığı yorumda, "Var oldukları ve ilan edildikleri sınırlar içinde tanınacaklar" ifadesini kullandı.

ALMANYA'DAN BÜYÜK TEPKİ: KUZEY AKIM 2 DURDURULDU

RUSYA'NIN Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıması tüm dünyada yankı bulurken, en sert yaptırım Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının uluslararası hukukun bir ihlali olduğunu söyledi. Scholz, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin sertifikasyon sürecini askıya aldıklarını açıkladı. İngiltere'de Rus Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırılırken, Başbakan Boris Johnson, "5 Rus bankasını yaptırım listesine alıyoruz" dedi. ABD Başkanı Joe Biden da, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgesiyle ticareti yasaklayan kararnameyi imzalayarak Putin'e karşı aldığı tavrı resmileştirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ YAPTIRIM PAKETİNİ HAZIRLADI

AVRUPA Birliği (AB), Rusya'ya karşı ilk yaptırım paketinin içeriğini açıkladı. AB Konseyi ve AB Komisyonu yaptığı açıklamada, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararının yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu, uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. AB'nin hazırladığı yaptırım paketinin, Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıma kararını alanları, Rus ordusunu finanse eden bankaları, Rusya'nın AB sermaye ve mali piyasalarına erişim imkanlarını ve ayrılıkçı bölgelerdeki ticareti hedef alacak şekilde hazırlandığını bildirdi. Ayrıca, AB'nin gelişmeler ışığında daha sonraki aşamalarda ilave tedbirler almaya hazır olduğu, AB'nin Ukrayna'nın yanında durduğu vurgulandı.