Ukrayna’da OHAL

RUSYA'NIN Ukrayna'daki iki bölgeyi bağımsız olarak tanımasıyla gerilimin savaşın eşiğine geldiği bölgede Rus lider Vladimir Putin'e çok sert tepkiler var. Dün Ukrayna'da on binlerce vatandaş sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenledi. Putin'i Hitler'e benzeten ve katil yakıştırması yapan pankartlar taşıyan öfkeli kalabalıklar, "Putin elini Ukrayna'dan çek" sloganları attı.

1 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

UKRAYNA Milli Güvenlik Konseyi, Rusya'nın tanıma kararı aldığı Donetsk ve Luhansk dışında ülkede 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı. Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, sokağa çıkma yasağının gerekirse uygulanacağı ancak şu an için gerek duyulmadığı belirtildi. Güvenlik Konseyi yeni alınan kararlar kapsamında, 36 bin yedek askerin göreve çağırıldığını da açıkladı.

'SEFERBERLİĞE GEREK YOK'

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de ulusa sesleniş konuşması yaptı. Zelenskiy, "Bugün itibariyle genel seferberliğe gerek yok. Ancak ben Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı olarak yedek askerlerin çağırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladım. Barış yanlısı Ukrayna halkı, biz sessizlik istiyoruz. Eğer bugün susarsak yarın yok oluruz. Yaşasın Ukrayna!" dedi.

'KİMLİĞİMİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı. Rusya'nın ve Putin'in durmaya niyetinin olmadığını söyleyen Kuleba, "Putin, Ukraynalıların kimliğini yok etmeye çalışıyor. Bu durumda Ukrayna'yı güçlendirmek, Rusya'yı engelleyebilir" dedi. Öte yandan, dün Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri daha hayatını kaybetti. 6 askerin de yaralandığı bildirildi.

"RUSYA'NIN ÇIKARLARINA OLURSA DİYALOĞA HAZIRIZ"

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatan Savunucuları Günü kapsamında ulusa seslendi. Putin, "Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa açıktır. Ama tekrar ediyorum; Rusya'nın çıkarları, vatandaşlarımızın güvenliği bizim için koşulsuzdur. Silah kontrol sisteminin gevşetilmesi veya NATO bloğunun askeri faaliyetleri gibi zorluklarla hangi tehlikelerin olduğunu görüyoruz. Rusya'nın eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrıları cevapsız kaldı" dedi.