Futbolculardan ‘bizi kurtarın’ çağrısı

RUSYA'NIN Ukrayna işgali siyaset ve ekonomi kadar, sporu da olumsuz etkiledi. Özellikle Ukrayna'da yaşayan yabancı sporcular büyük bir endişe içinde. Ukrayna'daki Brezilyalı futbolcular sosyal medya üzerinden aileleriyle birlikte video paylaşarak ülkelerine 'bizi kurtarın' çağrısında bulundular.

TIR'LAR MAHSUR KALDI İHRACAT OLUMSUZ ETKİLENDİ

UKRAYNA'DA başlayan savaş nedeniyle ülkeye Ege'den giden çok sayıda TIR mahsur kaldı. Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Oradaki vatandaşlar hep kaçış ve panik halinde. Gümrüklerde çalışacak kimse kalmamış. Bize gelen bilgilere göre ihracatçılarımız ürünlerini indiremiyorlarmış, muhatap yokmuş. Ukrayna üzerinden başka ülkelere giden araçlar var, onlarda orada kalmışlar. Geçiş yok gümrükler kapalı. Bugün de ihracatçıların o hatta yola çıkacak araçları vardı bu durumdan dolayı geri çevirdiler" dedi.