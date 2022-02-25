Rus ordusu Ukrayna’da

Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Vladimir Putin'in TSİ 06:00'da Donbas'a askeri operasyon talimatı vermesinin ardından, Rus askeri birlikleri kara ve havadan saldırıya geçti. Askeri birlikler Ukrayna topraklarına girerken, hava hareketleri de Ukrayna'nın stratejik noktalarını bombalıyor. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi de, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan saldırı başlattığını duyurdu.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Operasyonun ardından Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopterinin vurulduğunu açıkladı. Ukrayna'nın iddiasını yalanlayan Rusya Savunma Bakanlığı, "Yabancı medya kuruluşları tarafından Ukrayna topraklarına Rus uçağı düştüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Rusya Federal Havacılık Ajansı da, 24 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında ülkenin güneyindeki tüm havaalanlarında uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

SIKIYÖNETİM İLAN ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu. Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Putin'in Donbas'a özel operasyon, Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti. Sabahın ilk saatlerinde de başkent Kiev'de siren sesleri duyuldu. Rus işgalcilerin ele geçirdiği Mariupol ve Schastya şehirleri üzerinde Ukrayna ordusunun tam kontrolü geri aldığı öğrenildi.

BİRÇOK KENT VURULDU

Rusya'nın askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kent vurulurken Ukrayna, 5 Rus savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Patlama seslerinin ve jet uçuşlarını duyulduğu Kramatorsk kentinde vatandaşlar para çekmek için ATM'lerin önünde sıra oluşturdu. Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun Odessa bölgesine çıkartma harekatı başlattığını duyurdu. 50 Rus askerinin öldürüldüğünü ve 7 uçağın vurulduğu açıklanırken Ukrayna İçişleri Bakanlığı en az 8 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Karadeniz liman kenti Odessa yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlenen hava saldırısında da 18 kişi hayatını kaybetti. Rus askerleri, dün gün içerisinde başkent Kiev'e de kuzeyden giriş yaptı. Kiev'de halkın güvenliğinin sağlanması adına kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

VATANDAŞLAR ÜLKEYİ SAVUNMAYA ÇAĞRILDI

UKRAYNA Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yaptı. Reznikov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin tam savunma durumuna geçtiğini belirtti. Hazır ve eli silah tutabilen herkesi Bölgesel Savunma Merkezlerine çağıran Reznikov, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etti.

'OPERASYONUN SÜRESİNİ PUTİN BELİRLEYECEK'

KREMLİN'DEN yapılan açıklamada, "Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmanız imkansız. Ukrayna'ya yönelik operasyonların ne kadar süreceğini Putin belirleyecek" denildi.

BÜYÜKELÇİ BODNAR TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

UKRAYNA'NIN Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı harekata ilişkin açıklama yaptı. Bodnar, "Türk yönetimine sesleniyorum; Ukrayna'ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı'nın kapatılması için talepte bulunuyoruz. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz" dedi

NATO VE AB: PUTİN AVRUPA'YA SAVAŞI GETİRDİ

AVRUPA Birliği ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan ortak açıklamada, "Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi, bedeli ağır olacak" denildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konseyi'nin toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı. "Kıtamızda barış paramparça oldu" diyen Stoltenberg, Rus liderlerinin, pervasız eylemlerin ve kaybedilen hayatların tüm sorumluluğunu taşıdığını belirtti. Stoltenberg, "NATO'nun temel görevi, tüm müttefikleri korumak ve savunmaktır. Birine yapılan saldırı, hepsine yapılmış sayılacaktır. Bu bizim toplu güvenlik garantimizdir. Askerlerimiz ve yüzlerce jetimiz hazır bekliyor" dedi.

"UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, askeri müdahalenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu. Von der Leyen, "Putin savaşı Avrupa'ya geri getirdi. Bir kez daha Avrupa'nın merkezinde masum kadınlar, erkekler ve çocuklar ölüyor. Bu tenberg, Stolten- Jo- sep barbar saldırıyı ve onu haklı çıkarmak için yapılan gülünç argümanları kınıyoruz. Bu karanlık saatlerde AB ve halkı Ukrayna'nın yanındadır. Rusya'nın hedefi sadece Donbass değil, hedef sadece Ukrayna değil, hedef Avrupa'da istikrar ve tüm uluslararası barış düzenidir. Ve bunun için Putin'i sorumlu tutacağız" şeklinde konuştu

ASIL NİYETLERİ SOVYETLERİ CANLANDIRMAK

TERÖR ve güvenlik uzmanları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatını Yeni Asır'a şöyle değerlendirdi:

ARKA PLANI BAŞKA

■ İBRAHİM KELEŞ: Rusya, Ukrayna'ya çevre güvenliği ve NATO tehdidi ile girdiğini ve oradaki halkın kendisini çağırdığını söyleyerek işgal etmiştir. Ancak bu resim öyle değil. Asıl Putin niyetini önceden yaptığı açıklama ile belli etmiştir. Putin'in tek hedefi ve isteği eski Sovyetler Birliği'ni kurmaktan başka bir şey değil. Bu bizim için de tehlike. Bu yüzden saldırının arka planını iyi okumak ve hareketleri buna göre dünyanın yönetmesi gerekir. Ukrayna, Karadeniz'de bizim açımızdan önemli ve olması gereken bir ülke. Ancak Rusların işgali Karadeniz ve boğazlar için tehlike oluşturabilir.

UKRAYNA'DAN ÇIKMAZ

■ COŞKUN BAŞBUĞ: Bu yaşananların bir tık üstü dünyaya savaşıdır. Rusya bu saatten sonra Ukrayna'dan asla çıkmaz. ABD'nin artık laftan çok icraat yapması lazım. Yaptırımlarla ekonomik söylemlerle bu işler olmaz. Bu yüzden müdahale etmesi artık kaçınılmaz. Müdahele etmediği zaman da bu, NATO ve ABD'nin çöküşü demektir. Ancak müdahele ettiği zaman da bir tık üstü dediğimiz dünya savaşı ile karşı karşıya kalırız. DENGE

SİYASETİ ŞART

■ ABDULLAH AĞAR: Türkiye açısından büyük risk var. Hem Rusya hem de Ukrayna açısından ümit ederim, Türkiye denge siyasetini iyi yönetir. Türkiye jeopolitik katmanlarda fedakarlık yapmak zorunda kalabilir. Türkiye için varlık mücadelesi bu yüzden önemli günler bizleri bekliyor.