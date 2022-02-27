İnsanlığın kalbine koca bir delik açtılar

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 3'üncü gününde de devam etti. Ülkede bomba ve çatışma sesleri duyulurken, Kiev'deki Julyani semtinde bulunan bir site binasına bomba düştü. Dumanların yükseldiği binanın 4-5 katı patlamanın ardından zarar gördü.

Saldırıda 2 kişi ölürken 4 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya'nın sivilleri hedef almıyoruz açıklamaları koca bir yalandan ibaret" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden biri olan Melitopol'de Rus askerleri sivil alanları vurdu. Melitopol'de bulunan bir hastane Rus askerleri tarafından kurşunlandı. Savaşın başından bu yana Ukrayna'da 3'ü çocuk 198 kişi öldü.

SIĞINAKTA DOĞDU

RUSYA'NIN Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ülkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken, sevindirici bir haber geldi. Başkent Kiev'de bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan hamile bir kadının doğum sancıları başladı. Etraftakilerin hemen yardıma koşmasıyla gerekli koşullar oluşturuldu ve kadın doğum yaptı. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

UKRAYNA'DAKİ TÜRKLER ANA VATANA ULAŞMAYA BAŞLADI

RUSYA'NIN düzenlediği askeri harekatın ardından Ukrayna'da yaşayanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ve kendi imkanlarıyla Türkiye'ye ulaşmaya başladı. 120 kişilik kafile 3 otobüsle dün Türkiye'ye getirildi. Kiev'den gelen iş insanı Bünyamin Görünüş, "Yolda tanklar yanıyordu" dedi.

'SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Derneği tarafından Ankara Ulus Meydanı'nda düzenlenen "Rus saldırganlığına dur de, Ukrayna'ya destek ver" etkinliğinde konuştu. Bodnar, bu saldırının Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir "soykırım" olduğunu kaydetti. Onlarca sivilin hayatını kaybettiğini ve altyapının tahrip edildiğini, bunun bir yok etme operasyonu olduğunu belirten Bodnar, "Ukrayna'da yaşayan tüm halklar bu savaştan zarar görüyor. Bu, Ukrayna'ya karşı yapılan bir savaş değil, Üçüncü Dünya Savaşı'dır. Belarus, bu savaşa dahil oldu. Rusya, Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere genişlemesi, yayılması diğer ülkelere bağlı. Bugün herkes Ukrayna'yı desteklemeye başlayabilir ya da saldırgan ülkeyi desteklemekten vazgeçebilir" ifadelerini kullandı. Bodnar, birkaç gün içinde büyükelçilik adına bir hesap oluşturacaklarını ve özellikle Ukrayna'ya yönelik saldırıda zarar görenler için herkesin bu hesaba bağış yapabileceğini söyledi.