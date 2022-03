Cezaevindeki mahkumlar sıcak noktalarda çatışacak

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırısının 5'inci gününde yeni bir açıklama yayınlayarak önemli mesajlar verdi. Zelenskiy Ukrayna halkına seslenerek, "Devlet Başkanı seçildiğimde her vatandaşın başkan olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi o her birimiz birer savaşçıyız. Her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna'nın" dedi.

SERBEST BIRAKILACAKLAR

RUSYA'YA karşı sadece sivil halkın değil mahkumların da direnebileceğini söyleyen ve bu konuda çalışma yaptıklarını söyleyen Zelenskiy, "İşgalcilere karşı mücadeleye katılabilecek herkesin sorumluluk alması gerekir. Bu nedenle ahlaki açıdan zor olan ancak mücadelemiz için önemli bir karar alındı. Muharebe tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI

AÇIKLAMALARINDA Avrupa Birliği'ne de çağrı yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın acil olarak Avrupa Birliği'ne alınması gerektiğini ifade ederek, "Yeni bir özel prosedür için Ukrayna'nın acil katılımı konusunda AB'ye çağrıda bulunuyoruz" dedi. Rus askerlerine de seslenen Zelenskiy,"Ekipmanlarınızı bırakın ve gidin, komutanlarınıza güvenmeyin gidin" açıklamasını yaptı.

RUS BİRLİKLER YİNE KİEV'E GİREMEDİ

UKRAYNA Genelkurmay Başkanlığı, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğünü bildirildi. Taarruz esnasında Rus birliklerinin askeri ve sivil havaalanlarına, komuta merkezlerine, hava savunma sistemlerine, altyapı tesislerine, yerleşim yerlerine hasar vermeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, Kiev tarafında bulunan Polissya'da Rus askerlerinin İrpin Nehri üzerinden duba geçişi yapmaya çalıştığı ancak başarıyla engellendiği ifade edildi.

RUSYA'NIN KAYBI 5 BİN 300'E ULAŞTI

UKRAYNA Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus güçlerinin 5 bin 300 civarında asker kaybettiğini bildirdi. Ukrayna ordusunun 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 gemiyi imha ettiğini belirten Malyar ayrıca Rus ordusunun bir BUK uçaksavar, 21 Grad roketatar sistemi, 351 araç, 5 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiğini ifade etti. Ukrayna askerlerinin bir Rus helikopteri düşürdüğü anların görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken, güneydeki Nikolayev kentinde de sivillerin bir Rus askerini yakalayıp ağaca bağladığı görüldü.