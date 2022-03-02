Çıkar çatışmasında siviller ölüyor

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 6'ncı günü geride bıraktı. Önceki gün başlayan müzakerelerin ardından barışa yönelik bir adım atılmazken, Rus ordusu da ilerleyişini sürdürüyor. Kiev, Harkov ve Herson gibi ağır yıkımın olduğu yerlerde siviller zarar görüyor. Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiği, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığı duyuruldu.

Başkent Kiev'de ise güvenlik güçleri, Başkan Zelenskiy ya da başka devlet görevlilerine muhtemel bir suikast girişimi olabileceği endişesiyle şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde ve araçlarında arama yaptı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Harkov'da sokağa çıkma yasağının bitmesiyle halk marketlere akın ederken, Rusya ise o saatlerde Harkov'u vurmaya başladı. Valiliğin önüne bomba düşmesi saniye saniye kaydedildi.

'BU YAPILAN SOYKIRIMDIR'

Harkov Valisi Oleg Sinegubov, "Harkov meydanı ve Harkov Askeri Yönetim binası vuruldu. Ukrayna halkına yapılan soykırımdır ve savaş suçudur" dedi. Kadınlar ve çocuklar ise sığınaklarda, apartmanların bodrumlarında ve spor salonu gibi sığınabilecekleri yerlerde endişeli bekleyişini sürdürüyor.

RUS ORDUSU 5 BİN 710'DAN FAZLA KAYIP VERDİ

UKRAYNA Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın 6'ncı gününde Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Bakan Reznikov bugüne kadar Rus ordusunun 5 bin 710'dan fazla personel kaybı verdiğini ve 29 savaş uçağı ile 29 helikopterin düşürüldüğünü belirtti.

ÇEÇEN ORDUSU DA UKRAYNA TOPRAKLARINDA

UKRAYNA'YA karşı savaşmaya gelen Rusya destekli Çeçen ordusunun konvoyu amatör kamera ile görüntülendi. Görüntüleri kaydederken konuşan bir asker, "Herhalde şaka yapmaya gitmiyoruz. Şef, sana güzel anları çekip atacağım" ifadelerini kullandı.