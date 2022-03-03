Yukarıda ölüm yeraltında yaşam var

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki iki bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından başlattığı saldırılar 7 günü geride bıraktı. Rus ordusunun ülkeyi kuşatma altına aldığı saldırılar sürerken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi saldırılarda 2 binden fazla Ukraynalı sivilin öldüğünü duyurdu. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko ise, Rus birliklerinin Kiev'e yakın noktalarda saldırı için toplanmaya başladığını belirterek, "Düşman başkente yakın noktalarda güçlerini topluyor, şehri savunmaya hazırlanıyoruz" dedi.

SİVİL YERLERE SALDIRILIYORLAR

Rusya tarafından yapılan açıklamalarda her ne kadar sadece stratejik yerler ile altyapı tesislerinin vurulduğu açıklansa da, sivillerin yaşadığı yerler zarar görmeye devam ediyor. Son olarak Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait iki Su-25 tipi savaş uçağının Ukrayna'nın Irpin kentinde sivil yerleşim yerlerini vurduğu açıklandı. Başkenti Kiev'de televizyon kulesinin hedef alındığı saldırıda harabeye dönen sivil yerleşim yerindeki yapılar da görüntülendi. Ülkenin bir çok yeri ile başkent Kiev sokaklarında savaşmaya gidenler hariç hemen hemen herkes yakınındaki sığınaklara, kurumların bodrum katlarına ve yeraltındaki metro istasyonlarına sığınarak hayatta kalmaya çalışıyor.

'BİZ ORDUMUZA GÜVENİYORUZ'

Kiev'in derinliği ile ünlü metro istasyonları kapılarını sivillere açtı. Binlerce sivil vaktinin büyük bölümünü metro istasyonlarında geçiriyor. Sığınağa dönüştürülen metro istasyonlarından en büyüğü ise Kiev'deki Dorogojiçi metro istasyonu. Yanlarına aldıkları evcil hayvanları ile metroya sığınan Kievliler, "Umutluyuz, ordumuza güveniyoruz. Bu karanlık günler bitecek" diye konuştu. Kiev'de ve Mariupol'de bulunan doğum hastanelerindeki hamile kadın ve yeni doğan bebekler de bodrum katındaki sığınaklara götürüldü.

'PENCERELERE VALİZLERİMİZLE SİPER YAPTIK'

KİEV'DEN kara yoluyla 24 saatlik yolculuğun ardından Edirne'den Türkiye'ye giriş yapan tıp fakültesi öğrencisi Doğukan Bayram (25) Gaziantep'teki ailesine kavuştu. Savaş çıktıktan sonra Kiev'de yaşadıklarını anlatan Bayram, "Kaldığımız yurdun yakınları bombalandı. Yurttaki odamızın pencerelerine valizlerimizle siper yaptık. Korkunç zamanlardı. Çok şükür aileme kavuştum" dedi