Almanya Rus milyarderin lüks yatına da el koydu

RUSYA'NIN Ukrayna'yı işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında Alman makamlar, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık yata el koydu. Dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen yat, Ekim 2021'den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm+Voss'ın tersanesindeydi.

Usmanov'ın "Dilbar" adlı yatı 2016'da 600 milyon dolara satın almıştı. İçinde 65 kabin bulunan yatta 40 yolcu ile 80 mürettebat konaklayabiliyor. Yatta büyük bir havuzun yanı sıra iki helikopter pisti ve sauna da bulunuyor.