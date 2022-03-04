Avrupa’da ırkcılık vahşileşti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası birçok ülkenin güvenlik nedeniyle Ukrayna'ya uçuşlarını durdurması hem ülkedeki yabancılar hem de Ukrayna vatandaşlarını sınır hatlarına yöneltti. Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova'ya komşu olan Ukrayna'dan ayrılmaya çalışanlar bu ülkelere kara yoluyla ulaşmaya çalışıyor.

ÖNCELİK BEYAZLARA VERİLİYOR

Ukrayna sınırından komşu ülkelere geçmek isteyen Afrika kökenliler ve siyahi öğrenciler, ırkçı muameleye maruz kalıyor. Bu ırkçı muamele sınıra yolculuk sırasında da bizzat Ukraynalı devlet görevlileri tarafından da tren ve otobüslerden indirilmeleri şeklinde kendisini gösteriyor. Irkçı uygulamaları aşıp sınıra ulaşan siyahilere, sığınmak istedikleri bazı ülkeler tarafından da ırkçılık yapılıyor. Bu ülkeler siyahileri almamak için elinden geleni yaparken beyaz tenli Ukraynalıların sığınmasına ise öncelik veriyorlar.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özellikle Polonya'nın siyahilere uyguladığı kötü muamele ile ön plana çıktığı belirtiliyor. Sosyal medyada yayımlanan bazı görüntülerde de Afrikalıların sınırdan geçişlerine izin verilmediği ve Ukrayna'ya geri gönderildiği görünüyor. Sınırdaki Afrikalıların çoğunluğunu Nijerya, Kenya, Güney Afrika, Etiyopya, Somali ve diğer Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin oluşturduğu bildiriliyor. Güney Afrika Dışişleri yetkilisi Clayson Monyela, Twitter mesajında Güney Afrikalı öğrencilerin ve diğer Afrikalıların Ukrayna-Polonya sınırında kötü muamele gördüğünü ifade etti.

ADETA 'CADI AVI' BAŞLATILDI

Elçilik yetkililerinin sınırda ülkeyi terk etmeye çalışan Afrikalılara yardım ettiğini kaydeden Monyela, sınır hattından görüntüler de paylaştı. Polonya sınırında olduğunu belirten "Nzekiev" isimli kullanıcı da Twitter'da, "Bizi vurmakla nasıl tehdit ettiklerini izleyin. Şu anda Ukrayna- Polonya sınırındayız. Polis ve asker, Afrikalıların geçmesine izin vermiyor. Sadece Ukraynalılar geçebiliyor. 2 gündür bu dondurucu soğukta uyuyoruz" yaşanan trajediyi gözler önüne serdi. Irkçılığın bir başka boyutu ise, Avrupa ülkelerinde yaşayan Ruslara yaşatılıyor. Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlar, savaş ile ilgisi olmayan Rus vatandaşlarına yöneldi. Avrupa'da tam anlamıyla Rusları hedefleyen 'cadı avı' başladı.

SPOR VE AKADEMİ DÜNYASINDA AYRIMCILIK

AVRUPA'NIN farklı şehirlerinde okuyan Rus öğrencilerin kayıtları silinmeye başlarken, İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Dostoyevski dersini iptal etti. FİFA, UEFA başta olmak üzere birçok uluslar arası spor kurumu, Rus oyuncu ve takımlarını yarışmalardan çıkardı.

SİNEMA SEKTÖRÜNDE DE DURUM FARKSIZ

YAPTIRIM adı altında yapılan ırkçılığın ve ayrımcılığın bir diğer boyutu da kültür ve sanat dünyasında karşımıza çıktı. Dijital yayın platformu Netflix, Tolstoy'un dizisini çekmekten vazgeçti. Warner Bros, Disney ve Sony gibi dev firmalar, sinema filmlerini Rusya'da gösterime sokmama kararı aldı.

ERHAN GÜLENÇ