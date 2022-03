‘Rusların müzakerelerde anlaşma niyeti yok’

RUSYA'NIN Ukrayna işgali ile ilgili Yeni Asır Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, iki ülke arasında başlatılan müzakereleri değerlendirdi.

RUS ORDUSU ÇÖKÜŞTE

BAŞBUĞ, "Şu an anlaşma masası kurulsa da, Rusya masada anlaşmazlık çıksın diye oturuyor. Çünkü Rusya cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda ateşkes için masaya otursalar da harekata devam edeceklerine dair açıklamalar yapmışlardı. Anlaşma masasına ön koşulsuz olarak oturmayı kabul eden Rusya cephesi, şimdi Kırım ve Donbass konularının masaya gelmemesi koşuluyla müzakere edeceğini söylüyor. Bu da masaya anlaşmamak üzere oturduklarını kanıtlıyor" diye konuştu. Odessa Limanı'nın hemen yanında bulunan Kherson şehrinin Rus Ordusu tarafından tamamen ele geçirildiğini sözlerine ekleyen Başbuğ, "Ukrayna da buranın kaybedildiğini kabul etti. Oradaki kazanımı Donbass'ın batısına çevirip, doğudan ve batıdan Ukrayna ordusunu kuşatırlarsa ciddi bir başarı elde etmiş olurlar. Bu da savaşın seyrini değiştirir" diye konuştu. Harekatta her ne kadar Rus Ordusu'nun avantajlı olarak görülse de durumun pek öyle olmadığının altını çizen Başbuğ, "Rusya şu an tam olarak avantajlı durumda değil. '2 günde hallederiz' dedikleri harekatta 8'nci güne gelinmesine rağmen bitiremediler. Bu gecikme Rusya Ordusu'nda psikolojik bir çöküntüye sebep verir" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR