Ukrayna’dan 1 milyondan fazla kişi komşulara kaçtı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaştı. 24 Şubat-2 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyonun üzerinde mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti. Polonya'ya 505 bin 82, Macaristan'a 139 bin 686, Moldova'ya 97 bin 827, Slovakya'ya 72 bin 200, Romanya'ya 51 bin 261, Rusya'ya 47 bin 800, Belarus'a 357 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 88 bin 147 mülteci geçiş yaptı. Donetsk ve Luhansk'tan da 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği bildirildi.

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