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Pakistan’da Şiilere ait camiye saldırı: 45 ölü

5.3.2022

Pakistan’da Şiilere ait camiye saldırı: 45 ölü
PAKİSTAN'IN Peşaver kentindeki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendi. Emniyet yetkilileri, olayın caminin dışındaki polislere düzenlenen silahlı saldırıyla başladığını, diğer saldırganların ise caminin içerisine girerek bombayı patlattığını kaydetti. Bombalı saldırıda 45 kişi hayatını kaybederken, en az 65 kişi de yaralandı. Dışarıdaki saldırıda da 1 polisin öldüğü bildirildi. Olay esnasında camide 150 kişinin olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi.