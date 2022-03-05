Rusya gazı kesti

UKRAYNA'YI işgalini sürdüren Rusya, kendisine uygulanan sert yaptırımlara karşı bir hamle daha yaptı. İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal- Avrupa hattının durdurulduğunu yazdı. AB ülkeleri, doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

PUTİN'DEN DÜNYAYA ÇAĞRI

ÖTE yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelere ilişkileri normalleştirme çağrısında bulundu. "Her halükarda karşımıza çıkan görevleri yerine getirecek ve kazanacağız" diyen Putin, "Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok, onlara durumu tırmandırmamalarını, herhangi bir kısıtlama getirmemelerini tavsiye ederim. Biz tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Tüm eylemlerimiz dostça olmayan adımlara yanıt olarak gerçekleştiriliyor" dedi.