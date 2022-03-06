Kafkas askerleri savaştırıyorlar

EMEKLİ Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Rusya-Ukrayna arasında süren savaşını değerlendirerek bundan sonraki seyriyle ilgili öngörülerini Yeni Asır'a anlattı.

Şu an Rusya'nın Ukrayna'da Rus askerlerini değil, büyük oranda Kafkas halklarından oluşan askerleri sahaya sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Arslan, bundan sonra Kiev'deki meskun mahal çatışmalarında da Rusların yine bu halkların mensuplarının oluşturacağı askerlerin kullanılacağını söyledi.

ÇOK SAYIDA FARKLI IRK VAR

Rusya'nın Ukrayna topraklarını ele geçirmek için en az 4 olası ilerleme eksenini planlandığı gibi devreye aldığını anlatan Arslan, "Kuzey saldırısı, Belarus üzerinden yaklaşarak Ukrayna savunmasını aşmaya çalışıyor. Dört yaklaşma yolu üzerinde 15 bin kişiden meydana gelen dört tümen kullanılmış, ikinci kademe birliklerine Kiev sıklet merkezinde bir tümen daha takviye kuvveti verilmiştir" dedi.

Kiev'in çevresindeki tüm yolların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından tahrip edildiğini ifade eden Prof. Dr. Arslan, "Zırhlı birlikler kentlerini içinde kullanılamazlar. Bu yüzden Donetsk ve Luhansk şehir içinde kullanılan Wagner ve özellikle de başta Çeçen gerillaları olmak üzere bu harekatla Rusya savaşa vekil olarak, Tatarlar, Başkurtlar, Dağıstanlılar, Çeçenler ve Kafkaslardan gelen Kalmuklar/Kumuklar'ı kullanacaktır.

Kısaca Batı'ya doğru, Ukrayna'ya doğru ilerleyen merkezi bir itme ve Perekop kıstağı boyunca ilerleyen bir güney bindirmesi harekatın genel seyrini simgelemektedir. İkincisi, ABD ve Avrupalı ortakları bir Rus işgalini caydıramazlarsa, diplomatik, askeri, istihbarat ve diğer yollarla Ukrayna direnişini desteklemelidirler. Açık bir şekilde ifade edelim, Amerikan askeri görmeye alışmış Avrupa bu savaşta en azında yakın gelecekte Amerikan askerini göremeyecektir" ifadelerini kullandı. ■ ERHAN GÜLENÇ