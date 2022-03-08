Kiev boşaltılıyor

RUS güçlerinin sınırına dayandığı başkent Kiev'de sivillerin tahliyesi sürerken, Kiev yakınındaki Irpin kentinde ise köprülerin bombalanmasıyla büyük bir insani dram yaşanıyor. Çok sayıda yaşlı, kadın ve çocuk, yol bile olmayan yerlerden geçerek evlerini terk etmek zorunda kaldı. İnsanlar, tahliyelerin yürütüldüğü tren istasyonlarına akın etti.

KAÇIŞ SÜRÜYOR

RUSYA, dün Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için yerel saatle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den insani koridorlar açılmasına yönelik talepte bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Açılacak insani koridorlar insansız hava araçları ile takip edilecek.

Ukrayna'dan tüm koşulları yerine getirmesini, sivillerin ve yabancı vatandaşların organize şekilde çıkışını sağlamasını talep ediyoruz" denildi. Gündüz yüzbinlerce Ukraynalı, yanlarına sadece birkaç eşyasını alarak evlerini terk etti.

YERLEŞİM YERLERİ VURULDU

RUSYA'NIN Ukrayna saldırıları 12. gününde birçok kentte devam etti. Rusya tarafından, Nikolaev'de bulunan toplu konut alanları vuruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vurulan sivil yerleşim alanlarının harabeye döndüğü görüldü. Ukrayna birlikleri, alev alan yapılarda söndürme çalışmaları gerçekleştirdi.

Mikolayiv kentinde de yerleşim yerlerine roket saldırısı düzenlendiği ve saldırılar sonucu 5 yerleşim yerinde ve fabrikada yangın çıktığı kaydedildi. Bölgede 10 adet Tornado tipi roket gövdesi ele geçirildiği ifade edildi. Bölgede çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

NATO'DAN CAYDIRICI UÇUŞ!

FRANSIZ Rafale savaş uçakları, Polonya hava sahasında devriye uçuşları gerçekleştirmeye başladı. Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının NATO'nun doğu kanadında ittifakın caydırıcılığı kapsamında Polonya havasında uçtuğu belirtildi.