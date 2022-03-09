“Zaman Rusya’nın aleyhine işliyor”

RUSYA'NIN Ukrayna'ya saldırılarının 14'üncü gününe girerken Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, yaşanılan savaşla ilgili olarak Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın ciddi yaptırım tablosuyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte yaşanılan ekonomik sıkıntıların ülke içerisinde ciddi bir rahatsızlığa sebebiyet vereceğini söyleyen Başbuğ, Putin'in de bu konudan rahatsız olduğunu dile getirdi.

"MÜZAKERELERDEN ÜMİTLİYİM"

RUSYA'YA nefes aldıracak tek hamlenin kurulan diyalog masasından çıkabilecek olumlu sonuç olacağını dile getiren Başbuğ, "Zaman Rusya'nın alehine işliyor. Antalya'da dışişleri bakanları görüşmesi çok kritik. Burada Rusya ve Ukrayna'nın tek çıkış umudu bir diyalogla sınırlı. Türkiye bu açıdan bu diyaloğun kurulmasına aday ve iki ülkeden de böyle bir talep var. Bu görüşmede iki taraf da olumlu adım atarsa, sahadaki bütün dengeler değişir. Dolayısıyla ben bu görüşmeden ümitliyim. Bu süreç bir iki görüşmede çözülebilecek bir süreç değil ama masanın kurulmuş olması bile önemli bir adım ve arkası gelir diyoruz" dedi.

TÜRKİYE ARABULUCU OLABİLİR

RUSYA'YI sıkıştıran bir yaptırım tablosunun varlığı olduğuna dikkat çeken Başbuğ, "Bu durum Rus ekonomisini ciddi etkiliyor. Burada Rusya'ya nefes aldıracak sürecin tek oluru atılacak olan olumlu adımlardır. Bu konuda rolü Türkiye üstlenir ve iki taraftan da olumlu adımlar görürsek bu sürecin olumlu olmasını sağlayabiliriz. Kırım ve Donbass bölgesinin mevcut konumunun korunması halinde 2014 yılındaki sürece geri dönüldüğü anlamına gelir lakin bu bölgelerde tavizler verilirse kazanan Ukrayna diyebiliriz. Rusya'nın bu konuda geri adım atıp atmayacağı konusunda emin değilim. Rusya'ya yaptırımlar konusunda Avrupa dirayetli durursa -ki işin içerisine enerjinin kesilmesi konusu geldi- bu durumda Rusya ciddi sarsıntılar yaşar. Hatta Putin'in koltuğundan edilmesi bile söz konusu olabilir. Bu nedenle Rusya bu işi bir yerden döndürmenin yollarını arıyor" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR