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Zelenskiy halka seslendi: Kiev’de kalıyorum korkmuyorum

9.3.2022

Zelenskiy halka seslendi: Kiev’de kalıyorum korkmuyorum
UKRAYNA'DAN ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkanlık ofisinden halka seslendi. Savaşta yaşamını yitiren 96 Ukraynalı için devlet ödülü verilmesine yönelik bir kararname imzaladığını aktaran Zelenskiy, "Şimdi tek bir şey söyleyeceğim. Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum" diye konuştu. Dün öğle saatlerinde bir açıklama daha yapan Ukraynalı lider, Kırım ve Donbas'ın tanınması konusunda da, "Halkın oralarda nasıl yaşayacakları konusunda uzlaşabiliriz" ifadelerini kullandı.