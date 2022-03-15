Letonya’dan Türkiye’ye SİHA teklifi geldi

LETONYA Savunma Bakanı Artis Pabriks, Türk SİHA'larıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bayraktar TB2'lerin tedariğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Pabriks, "Henüz anlaşmayı imzalamadık. Türkiye'nin ürettiği pek çok endüstriyel ürünle ilgileniyoruz. Bayraktar TB2'leri kendi semalarımızda test etmek istiyoruz. İlkbaharda Savunma Bakanı Akar'ın Letonya'yı ziyaret etmesini bekliyoruz. Türkiye birkaç aylığına Letonya'ya Bayraktar TB2'leri konuşlandırırsa çok memnun oluruz. Bunları hem test eder hem de gözlemde kullanırız" dedi.

DİĞER