O kadın ve bebeği kurtarılamadı

RUSYA'NIN Ukrayna'nın Mariupol kentinde 9 Mart günü bir doğum hastanesini bombalamasının ardından yaralı olarak başka bir hastaneye nakledilirken fotoğrafı çekilen ve dünyanın gündemine gelen hamile kadın ve bebeğinden acı haber geldi.

Hamile kadının hemen operasyona alındığı ve bebeğinin sezaryenle alındığı ancak her ikisinin de kurtarılamadığı öğrenildi. Hamile kadının başka bir hastaneye nakledilmesi sırasında çekilen görüntü, sivil hedefleri bombaladığı gerekçesiyle Rusya'ya yönelik sert eleştirileri beraberinde getirmişti.

TOP MERMİSİYLE VURULAN BİNADA 2 SİVİL ÖLDÜ

UKRAYNA'DA dün sabah saat 05.09'da Rusların düzenlediği saldırıda bir top mermisi başkent Kiev'in Obolonskiy semtindeki apartmana isabet etti. Saldırı sonucu 9 katlı binada yangın çıktı. Kurtarma ekipleri 63 kişiyi tahliye ederken, 2 kişinin cesedine ulaştı.

Rus birlikleri, Kiev'deki Antonov fabrikasına da saldırı düzenledi. Öte yandan Sumi eyaletine bağlı Ahtirka kentinin de gece yoğun hava saldırısı altında kaldığı bildirildi.

KUŞATMA ALTINDA TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

RUS birliklerinin ilerleyişini sürdürdüğü başkent Kiev'de kadın ve çocukların tahliyeleri sürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, kurtarma ekipleri, kolluk kuvvetleri, doktorlar ve Ukrayna Kızılhaç Derneği gönüllülerinin Brovary bölgesindeki vatandaşları tahliye ettiklerini duyurdu. Bölgede savaştan etkilenenler için psikolojik destek ve gıda yardımı da yapıldığı belirtildi.

BASKENTE DAKİKALARCA UZAKLIKTA TAKTİK DEĞİSTİ

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın yayınladığı fotoğraflara göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan 64 kilometre uzunluktaki Rus askeri konvoyu büyük ölçüde dağıldı ve farklı noktalarda yeniden konuşlandı. Konvoy en son Kiev'in kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınlarında görülürken, bunun Kiev'e doğru yeni bir hamlenin işareti olabileceği belirtildi.

YENİ HEDEFLERE SALDIRI

Konvoyun bölümlerinin havalimanı yakınlarındaki çevre kasabalarda konuşlandığı ifade edildi. Çekilen fotoğraflarda Kiev'in kuzeybatısındaki Berestyanka'daki bir yol boyunca ikmal kamyonları ve roketatarlar olduğu görüldü. Bazılarının ise Antonov Havaalanı yakınlarındaki Ozera'da bir kavşaktan geçtiği objektife yansıdı. Konvoyun farklı bir bölümünün ise Lubyanka'da olduğu, ormanlara ve ağaçlık alanlara konumlandığı belirtildi. Başkent Kiev'e ilerleyen Rus konvoyunun farklı noktalarda konuşlanması, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin ülkenin farklı bölgelerinde yeni hedeflere (Lutsk, Ivano-Frankivsk, Dnipro) saldırı gerçekleştirmesinin ardından geldi.