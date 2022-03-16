Bitsin bu savaş

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusların düzenlediği saldırılarda 3 apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, en büyük yıkım Svyatoşinskiy semtinde yer alan çok katlı apartmanda yaşandı. Saldırı sonucunda 16 katlı apartman tamamen yanarken, 2 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasar gören binadan 27 kişi kurtarıldı.

'KOMŞUMUN 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ'

Ukrayna'dan 2 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye gelen Tasia Andrusevych de savaşa lanet yağdırdı. Rus bombardımanı nedeniyle komşularının 2 çocuğunun öldüğünü söyleyen Andrusevych, "Canımızı çok zor kurtardık. Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu. Şimdi İzmir'e arkadaşlarımın yanına gidiyorum" dedi. Kiev'den gelen Svitlana Surova ise, "Metro istasyonunda 3 gün bekleyerek hayatta kaldık. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Rusya çok kötülük yapıyor bize. Bir an önce savaşın bitmesini istiyorum" diye konuştu.

MAYIS'TA BİTME İHTİMALİ

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden savaşın bitme ihtimaline ilişkin bir açıklama geldi. Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, Rusya'nın savaşmak için kaynaklarının tükeneceğini belirterek, "Savaş Mayıs ayında bitebilir. Hatta bu tarih daha da erken olabilir. Ancak barış sağlansa bile küçük çaplı çatışmalar 1 yıl boyunca devam eder" dedi.

9 İNSANİ YARDIM KORİDORU VAR

UKRAYNA Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridorunun açık olduğunu söyledi. Vereşuk, "Donetsk bölgesindeki Berdyansk kentinden Mariupol'e onlarca ton su, ilaç ve gıda ürünlerinden oluşan insani yardım kargosu ulaştırılacak. Mariupol sakinleri bu yardımı bekliyor" dedi.

KİEV'DE 35 SAAT SOKAK YASAĞI

ASKERİ ve sivil kayıpların yaşandığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, "20.00'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Şehirde özel izin olmadan hareket yasaklanacak. Sadece sığınaklara gidebilmek için dışarı çıkılacak. 17 Mart 07.00'a kadar sokağa çıkma yasağı sürecek" dedi. Yasak esnasında sıcak çatışmaların yaşanacağı tahmin ediliyor.

MÜZAKERELER YAVAŞ İLERLİYOR

RUSYA ile Ukrayna'nın müzakereleri sürüyor. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısından sonra konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Mihaylo Podolyak, "Anlaşmazlıklar siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklı. Alt gruplar ek çalışma yapacak" demişti. Heyetler dün de bu çalışmaları değerlendirdi.