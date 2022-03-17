ABD ile Rusya savaşmaz paylaşmayı iyi bilir

Tarihin hiçbir döneminde Amerika ve Rusya direkt olarak hiç savaşmamışlardır. Dünyanın çeşitli yerlerinde bölgesel savaşlar çıkarmışlar, vekillerini, kontrol altındaki devletleri savaştırmışlar, kendi ordularını çatışmaya sokmamışlar. Bu savaşların ardından dünyayı paylaşmışlardır. Ukrayna'ya bakınız. Biden, büyük projeleri eşliğinde Ukrayna'yı Rusya'ya peşkeş çekti. ABD ile Rusya yine direkt savaşmıyorlar. ABD (NATO) orduları ile Rus ordusu çarpışmıyor. Ukraynalıları savaştırıyorlar, ABD Başkanı Biden ile Rusya lideri Putin, bir savaş tiyatrosu sahneye koydular. Rus orduları Ukrayna'yı bombalıyor, şehirlerine giriyor. Ukraynalılar çarpışıyor, ölüyor. ABD-Biden, Rusya'ya karşı NATO orduları savaşa girmeyecek. Amerika Ukrayna'ya asker göndermeyecek, 'Ekonomik yaptırımlar getireceğiz. Eğer asker gönderirsek ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR" diye dünyanın gözünün içine baka baka taktik konuşmalar yapıyorlar.

NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ

Rusya lideri Putin, 'Nükleer silahlarımızı alarma geçirdik. ABD, NATO bize dokunursa savaşırız" diyor, üçüncü dünya savaşı tehdidiyle insanları korkutuyor. ABD İLE RUSYA BERLİN'E BERABER GİRMİŞLERDİ.

İkinci Dünya Savaşı'nda, Nazi Almanyası'nı ezmek için ABD ile Rus orduları beraberce BERLİN'e girdiler. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki YALTA'da ABD Başkanı Rooswelt, Rusya lideri Stalin ve İngiltere Başbakanı Churchil buluştular. DÜNYAYI PAYLAŞTILAR. Berlin'i böldüler. Berlin duvarı ile Batı ve Doğu'yu ikiye ayırdılar. Bir tarafta liberal-demokrat kutup, diğer yanda komünist Rusya kutbu ile 20'nci yüzyıl DÜNYA DÜZENİNİ kurguladılar. Diğer ülkeler de bu iki kamptan birine katılmak zorunda kaldı. Yalta'dan sonra Amerika ve Rusya, dünyanın çeşitli yerlerinde bölgesel savaşlar çıkardı. Ama orduları hiç çarpışmadı. Kontrol ettikleri ülkeleri savaştırdılar. Vekillerini sahaya sürdüler. 1989 yılına kadar soğuk savaş dönemi sürdü. Berlin Duvarı 1989'da yıkıldı, Sovyetler Birliği 1991 yılında çöktü. ABD dünyanın TEK KUTBU olarak dünyaya şekil verdi. Sovyetler'in eski nüfus alanı Doğu Avrupa ülkeleri tek tek NATO üyesi yapılarak Amerika (Avrupa) tarafından siyasi olarak kontrol altına alındı.

AMAÇ KARİZMAYI ÇİZMEK

2 binli yılların başında Putin, Rusya federasyonunu adım adım tekrar canlandırırken, 2010'lu yıllarda dünya tekrar Rusya ve yükselişe geçen Çin ile beraber çok kutuplu sürece girdi. Dünyanın paylaşım kavgası her geçen gün hızlanıyor. ABD, Rusya'yı askeri kabiliyetinden dolayı önemli bir tehdit olarak değerlendirdiğini, Çin'in ise 2030 yılına kadar ABD için en büyük tehlike olmasını beklediğini açıkladı. Günümüzde dünyanın güç dengesi 3 ülke arasında paylaşılır hale geldi.

ABD, Rusya ve Çin kendi aralarında doğrudan veya vekâleten liderlik yarışı içindeler.

ABD, liderliğini pekiştirmeye çalışırken; Rusya kaybettiği ülkeleri yeniden nüfuzu altına almanın gayreti içerisinde. Çin yeniden canlanan ipek yolunu ele geçirme çalışmalarını sürdürüyor. ABD (NATO) 15 Haziran 2021'de NATO-2030 STRATESİ ile Rusya'yı ve Çin'i DÜŞMAN olarak belirledi. Ukrayna'yı ve Gürcistan'ı NATO üyesi yapacağını açıkladı. Rusya lideri Putin çıldırdı, UKRAYNA'yı kontrol altına alma harekatına başladı. ABD-Biden, Ukrayna'yı peşkeş çekerek, Putin'in karizmasını Ukrayna topraklarında çizmek, Rusya'yı Doğu Avrupa'da uğraştırarak, zayıflatarak, kolunu kanadını kırarak Rusya'nın liderlik iddiasını ortadan kaldırmak istiyor.

DÜNYA BÖLÜŞÜLÜYOR

Daha sonra esas hedefi olan Çin'i denizlerde, karalarda kuşatma, etki alanını genişletmesine mani olmaya yönelecek. Yani bugün Ukrayna'da, ABD (NATO) ile Rusya arasında yeni yüzyıl jeopolitiği için mücadele veriliyor. Ukrayna sonrası ABD-İNGİLTERE-AVRUPA (NATO) ile Rusya-ÇİN olarak iki kutup kurgulanıyor. TEZE KARŞI ANTİTEZ, ABDİngiltere tarafından oluşturuluyor. Dünya iki büyük kutup arasında yeniden bölüştürülüyor. EVET. ABD-Biden ile Rusya-Putin arasında bir SAVAŞ TİYATROSU oynanıyor. Bu tiyatronun ismi FİLLER TEPİŞİR, ÇİMLER EZİLİR. Ukrayna'yı Rusya işgal ediyor. ABD (NATO) orduları seyrediyor. ABD-Rusya, DOĞU AVRUPA'yı paylaşıyor. Dün Berlin duvarı kurup dünyayı paylaşmışlardı, bugün Ukrayna'da KİEV DUVARI kuruluyor. Aslına baktığımızda Türkiyemizin yakın coğrafyasında, güneyde Irak-Suriye-Libya ve kuzeyde Ukrayna'da yaşanan savaş bu ülkelerin halkının güzel günleri için değil. 21'inci yüzyılın yeni jeopolitiğini oluşturma çerçevesinde ABD, Rusya ve Çin tarafından DÜNYANIN PAYLAŞIMI olduğu gözden kaçmamalıdır.

SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, 21'inci yüzyıl yeni dünya düzeni kurgulamalarını çok iyi okudu. Başkan Erdoğan'ın tam bağımsız Türkiye hayaline göre ülkemiz konumlanıyor. BÜYÜK TÜRKİYE paradigmasıyla yürüyoruz. Avrasya'nın 'Kalpgahı'ndaki Türkiye ile işbirliği yapmadan küresel güçlerin yakın coğrafyamızda hiçbir oyunu tutmaz. Oyunları bozuyorduk. Artık oyun kuran TÜRKİYE GERÇEĞİ VAR.