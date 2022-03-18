Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Silahını bırakan her Rus askerine bir şans verilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına ilişkin Ukrayna halkına ve dünya kamuoyuna açıklamalar yapmaya devam ediyor. Rus birliklerinin Ukrayna'da ağır kayıplar verdiğini ifade eden Zelenskiy, "Rus birlikleri, Çeçenistan'dan, Suriye'den daha fazla kayıplar verdi. Afganistan'daki Sovyetler Birliği'nin kayıplarından da fazla. Ukrayna halkına karşı savaşınız devam ederse, Rus anneler, Afgan ve Çeçen savaşlarının toplamından daha fazla çocuklarını kaybedecek. Buna neden ihtiyacınız var? Silahlarını bırakan her Rus askeri için şans verilecek. Hayatta kalmaları için bir şans. Özellikle bu savaşın kazanına atılan askerlere sesleniyorum. Silahınızı bırakın" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

SAVAŞTAN sonra Ukrayna'nın yeniden inşa edileceğini de belirten Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İrlanda Başbakanı Michael Martin'in yanı sıra Avrupalı siyasetçi ve diplomatlarla telefon görüşmeleri yaptığını ve destekleri için teşekkür ettiğini söyledi.

ANNEYE AĞIT

RUS ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yine sivilleri hedef aldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılarda 16 katlı bir binaya roket isabet etti. En az 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

ROKETLER KÖYE DÜSTÜ

RUS birlikleri Kiev bölgesinde Markhalivka köyünü vurdu. Köye isabet eden 2 roket çok sayıda evin zarar görmesine yol açtı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ve yerel halkın enkaz altında kalanları kurtarma operasyonu devam ediyor. Ölü ya da yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HARKİV'DE BOMBALANAN PAZARYERİNDE 3 ÖLÜ

Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Harkiv'de bombaların isabet aldığı bir pazardaki dükkânların tamamen yandığını belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Bombaların isabet ettiği yaklaşık 3 bin 600 metrekarelik pazardaki dükkanlar yanarak tamamen harap oldu. Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİLİK AİLE ENKAZ ALTINDA CAN VERDİ

UKRAYNA'DAKİ saldırılarına devam eden Rus birlikleri, Çernihiv kentinde yerleşim bölgelerini hedef aldı. Vurulan binaların enkazı altında kalanları arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Aynı aileden 3 yaşındaki ikizler ve 12 yaşında bir kız çocuğu ile 2 yetişkinin hayatını kaybettiği belirtildi.