  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Hacıoğlu: ‘Ukrayna'yı en son ben terk ederim’

Hacıoğlu: ‘Ukrayna'yı en son ben terk ederim’

20.3.2022

Hacıoğlu: ‘Ukrayna’yı en son ben terk ederim’

UKRAYNA'NIN Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, savaş nedeniyle şehirde mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'inin tahliye edildiğini söyledi.

Yeni Asır'a konuşan Türk iş insanı Hacıoğlu, saldırılar nedeniyle tahliye otobüslerinin Mariupol'e giremediğini söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın, caminin bulunduğu bölgenin zarar görmemesi için Rus Dışişleri Bakanlığı'yla kurduğu iletişim sayesinde, bombardımanın durduğunu belirtti. 87 Türk vatandaşının kaldığını dile getiren Hacıoğlu, "Tahliyeler devam ediyor. Ben Trabzon doğumluyum ama Ukrayna vatanım sayılır. Yıllardır bu ülkenin ekmeğini yedim. Gemiyi gerekirse en son ben terk ederim" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL

  • SON DAKİKA