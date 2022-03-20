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Hollanda Başbakanı Rutte’den ziyaret

20.3.2022

Hollanda Başbakanı Rutte’den ziyaret
HOLLANDA Başbakanı Mark Rutte, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin doğu kanadının savunması için çok önemli olduğunu ifade etti. Almanya'nın Türkiye ile yakın teması olan az sayıdaki Avrupa ülkesinden biri olduğunu belirten Rutte, daha fazla ülkenin bu yaklaşımı benimsemesi gerektiğini kaydetti. Rutte, "Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri. Yakınlarda Erdoğan ile görüşmek için yanına gelmeye çalışacağımı söyledim. Kişisel ilişkiler her zaman iyi kaldı" diyerek Salı günü Ankara'ya geleceğini duyurdu.
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