Savaşın gizli piyonları yabancı paralı askerler

Ukrayna'da Rus işgali sürerken, birçok yer hayalet şehre dönüştü. Türk Özel Kuvvetleri'nin Azerbaycan-Karabağ, Suriye, Irak gibi harekatlarında çarpışan efsane Albayı Mithat Işık'tan, ABD-Avrupa ve Rusya tarafından Kiev'e doldurulan paralı askerler hakkında önemli bilgiler edindim.

SOKAK ÇATIŞMALARINDA ETKİLİLER

Yabancı savaşçılar, farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan gelerek nasıl oluyor da aynı kimliğe bürünerek Ukrayna'da Ruslara karşı savaşacak hal alıyorlardır? Burada birleştirici olacak olan motivasyon sadece para mı? Yoksa Ukrayna'nın bağımsızlık savaşı verdiğine inanarak bu mücadeleye hiçbir karşılık beklemeden destek olmak mı? Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Savunma Koordinatörü olarak çalışmalarını sürdüren Mithat Işık'ın verdiği bilgiler dikkat çekici. Paralı savaşçılar, özel eğitimler görmüş değişik bölgelerde çok sayıda çatışmaya girmiştir. Bunlar şehirlerde, sokak çatışmalarında görevler icra ederler.

Sokak çatışmalarında mevzi almak, mevzi değiştirmek arazideki çatışmalara göre değişik taktik ve teknikler gerektirir. Gelen yabancı paralı askerlerin bir bölümü, İngiltere, ABD, Portekiz, İspanya, Güney Afrika gibi ülkelerin komando ve özel kuvvetlerinde görev yapmış ve emekli olmuş, konusunda uzman personeller. Uzmanlık alanlarında; Her türlü silah eğitimi, tahrip, sabotaj ve kamuflaj eğitimi, mayın döşeme-temizleme, istihbarat, sorgulama, rehine kurtarma, bina arama taktik-teknikleri, keskin nişancı görevi, psikolojik harekat bulunuyor.

KİEV KAN GÖLÜNE DÖNEBİLİR

Bu gerçekler ışığında, Rus Ordusu Kiev'e girerse, çok kanlı çatışmalar gündeme gelecektir. Paralı savaşçıların içerisinde düşman adına casusluk yapacak kişilerin olabileceği, şahsi menfaatini düşünen ganimet peşinde olanların da bulunabileceği unutulmamalıdır" diyor Mithat Işık. Ayrıca, "Ukrayna'da, seferberlik ilan edildi. Erkeklerin çoğu askere alındılar, mevzilerde ve çeşitli cephelerdeler. Şehir savunmasında, gayri nizami harp kuralları yürüyecektir. Şehir savaşlarında daha çok kısa namlulu silahlar, helikopterlere karşı omuzdan atılan stranger füzeleri gibi silahlar kullanılır. Bu silahların etkili ve verimli kullanılabilmesi için yetişmiş personele ihtiyaç vardır. Paralı savaşçılar bu ihtiyacı karşılayabilir. Ayrıca alçak irtifadan uçan helikopter pilotlarını etkisiz hale getirebilirler" sözleriyle bu özel kişilerin savaştaki önemine dikkat çekiyor.

TARİHTE BİRÇOK ÖRNEĞİ VAR

Mithat Işık'ın verdiği bilgilerde ortaya şu tablo çıkıyor: Yabancı paralı savaşçılar, Suriye iç savaşıyla birlikte sıkça tartışılmaya başlandı. Teksas Devrimi (1835-1836) olarak bilinen Herman Esenberg'in 120 savaşçıyla Prusya'dan kalkıp Meksika'da monarşi denemesi, yabancı savaşçılara ilk örnek olarak veriliyor. 1936-1939'da yaşanan İspanyol iç savaşında dünyanın çeşitli yerlerinden gönüllülerin savaşa katılmak üzere gelmeleri de benzer bir durum. 1947-1949'daki İsrail savaşına; Kanada, ABD, Büyük Britanya ve Güney Afrika gibi diasporalardan gelen Yahudilerin savaşmalarını da sayabiliriz. Müslümanların silahlı mücadelelerindeki en büyük tecrübesi ise, Rusların Afganistan işgali sırasında yaşandı. 'Ruslara karşı savaşmak için körfez ülkeleriyle ABD tarafından desteklenen, Pakistan'da kurulan medreselerde eğitilen ve savaşmak için Afganistan'a gönderilen savaşçılara, tecrübe kazandırdılar. Bu tecrübe ve nosyon, Afganların zaferi ile neticelendi, Ruslar kaybetti. Yabancı savaşçılar vekalet savaşlarının en önemli enstrümanı olarak kabul edilir. Afganistan'dan sonra Bosna iç savaşında da aynı tecrübeden faydalanıldığını görüyoruz. Sonuç olarak Ukrayna'da benzer bir durumla karşı karşıyayız ve paralı askerler savaşın gidişatını önemli ölçüde etkileyebilir.