Zelenskiy’den çağrı: Tek şansınız barış

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya için Ukrayna ile barış görüşmeleri, kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması noktasında tek şanstır. Buluşma ve konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlamanın zamanı geldi" dedi. Tahliyelere ilişkin bilgi de veren Zelenskiy, "Savaşın başlangıcından bu yana 180 binden fazla Ukraynalı insani koridorlar aracılığıyla tahliye edildi. İnsani felaket yaratmak Rusya'nın kasıtlı bir taktiği. Yaptıkları savaş suçudur. Hesabını verecekler. Mariupol'de kaç kişinin öldürüldüğüne dair şu an bir bilgi yok" açıklamasını yaptı.

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