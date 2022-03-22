Irkçılık zehri tüm Avrupa’yı sardı

RUSYA - Ukrayna savaşının ardından yeniden baş gösteren 'Batı ırkçılığı' tüm Avrupa'ya yayılıyor. Almanya ve Danimarka'dan sonra İsveç, Hollanda ve İtalya da benzer uygulamalarla Suriye, Afrika ve Ortadoğulu mültecileri barınaklardan atmaya başladı. Gerekçe olarak da geçici barınma merkezlerinde 1 yıl kalınabileceği ve bu sürenin dolduğu gösteriliyor.

Barınaklardan çıkarılan mültecilerin yerlerine ise Ukraynalılar yerleştiriliyor. Bugüne kadar Suriye, Afrika ve Afgan mülteciler için elini taşın altına koymayan ülkelerden İngiltere, Ukraynalılara özel ev programı başlatırken evlerini Ukraynalılara açanlara da ayda 350 sterlin ödüyor. İtalyanlar Ukraynalı mülteciler için olağanüstü hal ilan ederken, Hollanda da Ukraynalılara çalışma izninin önünü açtı. Çoğu Suriye'den Avrupa kıyılarına ulaşan bir milyon kişiye hala ne geçici koruma statüsü, ne de iltica hakkı verildi. Batı ülkelerinin bu ikiyüzlü tutumu, çok sayıda aktivist ve sivil toplum kuruluşunun da tepkisini çekiyor.