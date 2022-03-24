NATO talebinden vazgeçmeye hazırız

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliği garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirdi. Zelenskiy, Ukrayna televizyonlarında yayımlanan röportajında, bunun, NATO konusunda Ukrayna ile ne yapılacağını bilmeyen Batı için, güvenliğini garantiye almak isteyen Ukrayna için ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için bir uzlaşma olduğunu açıkladı.

GÖRÜŞME ÇAĞRISINI YİNELEDİ

ZELENSKİY, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısını yineleyen Zelenskiy, Putin ile görüşmedikçe Rusya'nın savaşa son vermek isteyip istemediğini anlamanın imkansız olduğunu belirtti.

PUTİN, G20 ZİRVESİ'NE KATILMAYI PLANLIYOR

RUSYA-UKRAYNA savaşı nedeniyle, birçok ülkeden çeşitli yaptırımlara maruz kalan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Zirvesi'ne katılmayı planladığı öğrenildi. Rusya'nın Jakarya Büyükelçisi Lyudmila Vorobyova, G20 Zirvesi'ne Putin'in de katılmayı düşündüğünü belirterek, "Sadece G20 değil, birçok organizasyon Rusya'yı istemiyor. Batı'nın davranışları kesinlikle orantısız" dedi. Bu yıl Endonezya'da gerçekleştirilecek 2022 G20 Zirvesi'nin 30-31 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanıyor.