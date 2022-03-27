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Türkiye, Saudi Aramco’ya yapılan saldırıyı kınadı

27.3.2022

Türkiye, Saudi Aramco’ya yapılan saldırıyı kınadı
YEMEN'DEKİ İran destekli Husilerin düzenlediği saldırı sonucu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinde yangın çıktı. Yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydeden Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, saldırının "enerji güvenliği üzerinden küresel ekonomiyi etkilemeyi hedeflediğini" savundu. Patlama sonrası petrol piyasasında hareketlilik olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, Türkiye Dışişleri Bakanlığı da sivil hedeflere yönelik insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadığını bildirdi.
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