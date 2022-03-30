Geçim sıkıntısı çekene ‘reçetemiz yok’ cevabı

AVRUPA'DA hayat pahalılığının etkileri gün geçtikçe artıyor. Fransa'da eşiyle birlikte aylık ellerine 8 bin euro para geçtiğini belirten bir vatandaş, "Açız, artık geçinemiyoruz" diyerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a isyan etti. Macron ise buna karşılık gaz ve akaryakıt fiyatlarını gerekçe gösterdi. "Bu duruma bir reçete yok" diyen Macron, "Gaz ve akaryakıtı biz üretmiyoruz ne yapmalıyız? Rusya'dan enerji bağımlılığımızı keserek umut ediyorum ki fiyatlar düşecek" dedi.

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