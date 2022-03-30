Mariupol’den çıkarılan cami imamından çağrı

RUSYA kuşatması altındaki Mariupol'de Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin din görevlisi Mehmet Yüce, şehirde çok fazla sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, şehirdekilerin çok zor durumda olduğunu ve acilen su, yiyecek, giyecek ve ısınma ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini söyledi. Hamile eşi Nadia, 1,5 yaşındaki çocuğu ve camiye sığınan bir grup Türk ile geldiği Almanya'nın Köln kentinde konuşan Yüce, "Orada bombalardan kaçan siviller camiye sığındı. Bazı dönemlerde camide 200 kişi olduk. Şu an insanlar açlık ve susuzluk çekiyor, temel ihtiyaç sorunları yaşıyor" diye konuştu.

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