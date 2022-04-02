‘İki general hain çıktı’

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin en üst düzey güvenlik yetkililerinden ikisinin "hain" oldukları gerekçesiyle generallik rütbelerinden ihraç edildiğini duyurdu. Rusya için çalışan asker ve istihbarat görevlilerinin bulunduğunu ima eden Zelenskiy, "Tüm hainlerle uğraşacak zamanım yok, ancak yavaş yavaş hepsi cezalandırılacak. Ukrayna Güvenlik Servisi İç Güvenlik Ana Dairesi eski başkanı Andriy Olehovych Naumov ve Herson Bölgesi'ndeki SBU'nun eski başkanı Serhiy Oleksandrovych Kryvoruchko artık general değil. Rastgele generaller buraya ait değil" diye konuştu

UKRAYNALI KOMUTANLARI TAŞIYAN 2 HELİKOPTER DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mi-8 tipi helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Taburun Mariupol'den üst rütbeli komutanları tahliye etmeye çalıştığını aktaran yetkililer, "Kiev rejimi Neo-Nazi Azov Taburu'nun komuta kadrosunu iki Mi-8 helikopter ile tahliye etmeye çalıştı. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) birlikleri, ABD yapımı Stinger füzesiyle bu helikopterleri düşürdü" dedi. Olayda kaç kişinin öldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.

PUTİN'E YAKIN DOSTUNDAN ELEŞTİRİ

RUSYA'DAN 2013 yılında vatandaşlık alan ve Rus lider Putin'e yakınlığıyla tanınan ünlü Fransız yıldız Gerard Depardieu, nisan ayı başında Paris'te Champs-Elysees Tiyatrosu'nda vereceği üç konserin gelirinin tamamının Ukrayna'daki savaşın mağdurlarına gideceğini ifade etti. Depardieu, "Rus halkı, Putin gibi yöneticilerinin kabul edilemez çılgın sürüklenmesinden sorumlu tutulamaz. Bu savaş derhal durmalı" dedi.

RUS TOPRAKLARINDAKİ PETROL TESİSİ VURULDU

UKRAYNA-RUSYA savaşının 37'inci gününde Kiev'e bağlı askeri helikopterler, Rusya'nın Belgorod şehrindeki petrol rafinerisini vurdu. Saldırı sonrasında tesiste büyük bir patlama meydana geldi. Alevler bir anda büyürken, patlamalar da peş peşe geldi. Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov da yaşanan saldırıyı doğruladı. Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.