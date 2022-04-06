Buça ve İrpin’i inceleyen Zelenskiy sert konuştu

UKRAYNA'NIN Kiev'e yakın Buça kentinde yaşanan sivil katliamlarının ardından tüm dünya Rusya'ya tepki gösterirken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ise bölgede inceleme gezisi yaptı. Buça ve Irpin kentlerini ziyaret etikten sonra dünyayı dehşete düşüren görüntülerle ilgili konuşan Zelenskiy, "Muhtemel savaş suçlarını araştıracağız ve diğer ülkeleri de bu sürece dahil edeceğiz" şeklinde konuştu.

'RUSYA İÇİN KÖTÜ'

Yaşananların savaş suçu olduğunu belirten Zelenskiy, "Bunları gördükten sonra Rusya ile müzakere çok zor, görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak. Gazetecilerin burada olması bizim için çok önemli. Dünyaya burada ne olduğunu göstermenizi istiyoruz. Sivil halkın çabaladığını görmenizi istiyorum. Elektrik, su olmadan yaşıyorlar. Birçok yerde yönetimi ele geçirdiler ve öldürdüler. Burada Rusya ile savaşan yerel yönetim de bulunuyor. Bu şehirde yapılanlar, Rus askerlerinin kim olduğunu açıklıyor. Bu savaş suçu soykırım olarak anılacak" ifadelerini kullandı.

"MARİUPOL'DE OLUMLU GELİŞME VAR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'daki tahliye çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı. Akar, daha önce yaptığı 'gemi desteği' açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye'ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" yanıtını verdi.

RUSLARIN BIRAKTIĞI TANKLAR KİEV'DE

RUS ordusunun Ukrayna'nın Kiev bölgesi ve çevresinden çekilmesinin ardından alanda inceleme yapan Ukrayna birlikleri, çok sayıda zırhlı araç ve tankı ele geçirdi. Ele geçirilen tank ve araçlar Kiev'e götürüldü. Hasarlı olan bazı tanklar ise bulunduğu noktaya yakın yerlerde halkın da yardımıyla tamir edilmeye çalışıldı. Bazı siviller, imha edilen tankların önünde zafer pozu vererek fotoğraf çekindi.

RUS ORDUSU 18 BİN 500 ASKER KAYBETTİ

UKRAYNA Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-5 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 150 uçak, 134 helikopter, 676 tank, 1858 zırhlı araç, 332 top, 107 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1322 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 94 insansız hava aracını da kaybetti.