‘BM Güvenlik Konseyi var dünyanın güvenliği yok’

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya'ya karşı etkisiz kaldığını belirterek dünyanın güvenliğinin olmadığını söyledi. Önceki gece açıklama yapan Zelenskiy, "BM Güvenlik Konseyi var ancak dünyanın güvenliği yok. Bu, Birleşmiş Milletler'in şu anda oluşturulduğu işlevleri sağlayamadığı anlamına geliyor" dedi. Savaş suçlarının araştırılması için Fransa'nın gerekli teknik ve uzman desteğini sağlayacağını aktaran Zelenskiy, "Rusya'ya yaptırımlar, savaş suçlarının ağırlığı ile orantılı olmalıdır" diye konuştu.

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