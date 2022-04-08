"Ukrayna’nın teklifi İstanbul'da sunulandan farklı"

DÜNYA, Ukrayna'nın Buça kentindeki katliam görüntüleriyle ilgili ayağa kalkarken, Rusya'dan barış görüşmelerine ilişkin flaş bir açıklama geldi.

'ABD SAVAŞA ZORLUYOR'

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın kendilerine yeni bir barış anlaşması taslağı ilettiğini, ancak bu taslağın İstanbul'da sunulandan farklı olduğunu söyledi. ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i savaşmaya devam etmeye zorladığını iddia eden Lavrov, "Kiev yönetimiyle görüşmeye devam edeceğiz. Biz de bir taslak plan sunacağız" diye konuştu.

Lavrov ayrıca, Kırım ile Donbas konusunun olası Putin ve Zelenskiy görüşmesinde konuşulmasını kabul etmediklerini sözlerine ekleyerek, "Ukrayna, Kırım ile Donbas'ın Putin ve Zelenksiy görüşmesinde ele alınmasını önerdi, bu bizim için kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

"ANLAŞMA İÇİN TÜRKİYE'YE BEKLİYORUZ"

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuştu. Buça'daki görüntülerin kabul edilemez olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bu görüntüler oluşan müzakere ortamını maalesef etkiledi. Zor şartlarda bile müzakerelerin devam etmesi önemli biz burada üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz" dedi.

Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'nın Türkiye'nin arabulucu rolüne önem verdiğini ve Türkiye'ye güvendiğini açıkladığını aktaran Çavuşoğlu, "Bir an önce kalıcı ateşkes için kendilerini Türkiye'ye beklediğimizi, müzakerelerin kalan kısmının Türkiye'de olabileceğini belirttik" ifadelerini kullandı.

'BİSİKLETLİ BİR SİVİLİ VURDUM'

ALMAN Der Spiegel dergisi, Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere yönelik vahşeti telsiz mesajlarında birbirleriyle konuştuklarını yazdı. Dergi, Alman Dış İstihbarat Servisi'ne (BND) dayandırdığı haberinde, BND'nin Rus askerlerinin telsiz trafiğini kaydettiğini ve bir askerin diğerine kendisinin Buça'da bisikletli birini vurduğunu söylediği ileri sürüldü. Başka bir telsiz kaydında ise bir kişinin, "Önce askerleri sorgulayın sonra vurun" dediği savunuldu.