ABD’yi şoke eden silahlı saldırı

ABD'nin New York kentinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu ve patlayıcı madde bulunduğu bildirildi.

New York Polis Departmanından (NYPD) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 13 kişi yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metro istasyonunda yaralı yolculara yer aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Polisin ilk açıklamasına göre olay yerinde ayrıca çok sayıda patlayıcı madde de bulunduğu belirtildi.

Polis, vatandaşların bölgeden uzak durması uyarısı yaparken, metro seferlerinde gecikmeler yaşandı.

POLİS: AKTİF PATLAYICI YOK

Olayla ilgili daha sonra güncel bilgileri paylaşan New York Polis Departmanı, olay yerinde aktif patlayıcı cihaz bulunmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

New York İtfaiyesi ise saldırıda en az 5 kişinin silahla vurulduğunu, toplamda ise 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Polis, bilgisi olan görgü tanıklarının kendilerine ulaşmasını isterken her türlü ihtimale karşı halkı olayın gerçekleştiği Sunset Park 36. Cadde ve 4. Cadde istasyonlarından uzak durması konusunda uyardı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın bir sözcüsü tarafından da güvenlik konusunda uyarı yapılarak, yolculardan ve halktan olay yerine güvenli bir mesafede kalınması istendi.

Yaralıların bölgedeki Langone Brooklyn ve Methodist Hastanelerine kaldırıldığı, NYPD'nin olayla ilgili turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan bir şüpheliyi aradığı bilgisi paylaşıldı.

BİDEN'A OLAYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Brooklyn metrosundaki saldırıyla ilgili açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini, gerektiğinde yardım sunmak için Belediye Başkanı Adams ve New York Polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.