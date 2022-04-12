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Macron seçim zamanı Müslümanları hatırladı

12.4.2022

Macron seçim zamanı Müslümanları hatırladı
SON zamanlarda Müslümanlara karşı yaptığı skandal hamleler ile hatırlanan Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalınca ağız değiştirdi. Bu konuda 'U dönüşü' yapan Macron, "Laiklik yoluyla herkesin ibadet etmesine izin veren bir Fransa istiyorum. Müslümanların veya Yahudilerin dinlerinin emrettiği gibi yemek yemelerini engelleyen bir Fransa istemiyorum, bu biz değiliz" dedi. Macron'un açıklamalarına bazı Müslüman kesimlerden tepkiler geldi. 24 Nisan'daki ikinci turda Macron, rakibi Le Pen'in önünde favori görülüyor.
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