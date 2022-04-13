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New York metrosunda silahlı saldırı

New York dün sabaha metrodaki silahlı saldırıyla uyandı. Şehrin en yoğun istasyonunda gaz maskesi takan ve işçi tulumu giyen bir kişi vagondaki yolculara ateş açtı. 16 kişinin yaralandığı saldırı sonrası olay yerinde patlayıcı bulundu

13.4.2022

New York metrosunda silahlı saldırı

ABD'nin New York şehrinde, yerel saatle sabah 8.30 sularında metro istasyonunda silahlı saldırı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, gaz maskesi takan ve işçi tulumu giyen bir kişi, o esnada seferde olan bir metronun vagonunda etrafa rastgele ateş açtı. Metronun istasyona yanaşması ve kapıların açılmasıyla birlikte vagondaki insanlar etrafa kaçışırken, yaralananlar ise yere yığıldı. O sırada vagonun içerisinden yoğun duman çıktığı da görüldü.

İşe gidiş saatinde düzenlenen silahlı saldırı sırasında metro istasyonunun kalabalık olduğu belirtilirken, 1'i ağır en az 16 kişinin yaralandığı aktarıldı.

SALDIRGAN KOŞARAK KAÇTI
Paylaşılan görüntülerde de metro istasyonunda yaralı yolculara ait görüntüler yer aldı. İhbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibinin gittiği olay yerinde patlayıcı bulunduğu da belirtildi. Görgü tanıkları, saldırganın ateş açtıktan sonra koşarak başka bir istasyona kaçtığını ifade etti. New York Polis Departmanı, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

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