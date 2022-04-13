“Ukrayna, İstanbul’daki anlaşmadan uzaklaştı”

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki operasyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kiev yönetiminin İstanbul'daki görüşmelerde varılan anlaşmalardan uzaklaştığını ifade eden Putin, "Müzakereler çıkmaza girdi" dedi. Öte yandan Putin, Vostoçni Uzay Üssü'nü ziyaretinde de askeri operasyonların gerekçelerinden bahsetti. Putin, "Asıl amaç Donbass'taki insanlara yardım etmek. Batı'nın kışkırttığı Kiev yetkilileri, Minsk anlaşmalarına uymadığı için bunu yapmak zorunda kaldık. Ukrayna'daki operasyon amacına ulaşacak. Rusya gibi devasa bir ülkeyi tecrit etmek imkansız. İşbirliği yapmak isteyen partnerlerimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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