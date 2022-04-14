Biden-Putin jeopolitik savaşı ve Erdoğan

Ukrayna jeopolitiği üzerinde ABD Başkanı Biden ile Rusya lideri Putin arasındaki bilek güreşi, savaş oyunu sürüyor. Ukraynalılar ölüyor, şehirleri harabeye dönerken, Ukrayna toprakları üzerinden 21'inci yüzyıl yeni dünya düzeninin Avrupa jeopolitik haritaları çiziliyor. 21'inci yüzyılın jeopolitik mücadelesinin Ukrayna'da sahneye konulan savaş oyunlarında 1.5 ay tamamlandı. Ülkeler kendi çıkarlarına, politik aktörler de kendi ideolojilerine göre pozisyon alıyor. Şimdi beraberce Ukrayna jeopolitik savaşından büyük güçlerin umdukları çıkar ve beklentilerine, savaşın Türkiye'nin geleceğine olası yansımalarına bakalım.

MACRON'U TERBİYE ETTİLER

Belli oldu ki Biden ile Putin arasındaki bilek güreşi sürerken Avrupa'nın kör ve topal olduğu gerçeği ortaya çıktı. ABD-İngiltere tarafından terbiye edildiler. ABD ile İngiltere, NATO'yu canlandırdılar. 'NATO öldü' diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron terbiye edildi, 'NATO'ya bağlıyım, NATO bizi koruyacak' pozisyonuna sokuldu. Almanya'ya savunma için trilyonluk harcamalar yapma kararı aldırdılar. ABD'nin dev silah kompleksi baronları, Avrupa'ya bir taraftan savaş uçakları- hipersonik füzeler satmaya, diğer taraftan ABD'nin dev enerji baronları da Avrupa'nın enerji yatırımlarına hız verdi.

RUSYA PLAN DEĞİŞTİRDİ

Harakatın birinci ayının sonunda Putin Zelenskiy'i deviremedi. Başkent Kiev'i ele geçiremedikten sonra Kremlin, Ukrayna'da hükümeti devirme planından vazgeçti. Rusya'nın planlarını yeniden gözden geçirmeye zorladığı belirtiliyor. Bunun için ise zaman kazanılmasından bahsedilirken, PUTİN'İN 9 MAYIS ZAFER GÜNÜ KONUŞULUYOR. Rusya'nın işgal hareketlerini UKRAYNA'NIN DOĞU VE KARADENİZ KIYILARINDA hızlandıracağı, II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı Sovyetler Birliği tarafından ilan edilen ve kutlanan 9 MAYIS 2022 GÜNÜ'NÜN Rus kamuoyunun önüne UKRAYNA ZAFERİ SLOGANIYLA çıkacağı konuşuluyor. Rusya lideri Putin, Mariupol'u tamamiyle ele geçirmek istiyor. Mariupol'u almak, Kırım'dan Rusya yanlısı ayrılıkçı cumhuriyetler Donbass, Donetsk ve Luhansk'a kadar devamlılığı sağlayacak. Ukrayna'nın güneyinde ve Azak Denizi kıyılarında bir devamlılık sağlanacağı, Azak denizinin tamamen Rusya'nın kontrolüne gireceği, bir Rus gölü olacağı, Rus donanması için stratejik özellikleri bulunduğu ifade ediliyor. Rusya, son haftalarda kaydedilen fetihleri kesin olarak güvence altına almak ve Donbass'ta uzun vadeli işgal rejimleri kurmak istiyor.

DOĞU-BATI UKRAYNA / FEDERAL UKRAYNA

Savaş sonrası nasıl bir Ukrayna? 1) Bölünmüş bir Ukrayna: Dinyeper nehri boyunca ikiye bölünebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Doğu'nun başkenti Maripol; Batı'nın başkenti Kiev.... 2) Federal bir Ukrayna: Donbass'ın ülke içinde, içişlerinde ayrı birer federal devlet, dışişlerinde Kiev'de federal bir hükümet...

AMERİKA, İSTANBUL TOPLANTISINI SABOTE ETTİ

Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna Dışişlerı bakanlarını Antalya'da buluşturdu. İki ülkenin müzakere heyetlerinin İstanbul'da çok önemli bir toplantı yapmalarını sağladı. Ateşkese giden yol açılmışken Ukrayna savaşının devamını isteyen, devam ettirilecek savaşla, Rusya lideri Putin'in karizmasını çizmeye, Rusya'nın kolunu kanadını kırmaya kararlı ABD (İngiltere), İstanbul toplantısını sabote etti. İstanbul müzakerelerinde olumlu tavır izleyen, ateşkes için yol açıcı teklifler getiren Ukrayna, ABD'nin baskısı yüzünden İstanbul tekliflerinin bazılarından vazgeçirildi. Rusya'ya verdikleri yeni teklifler reddedildi. İstanbul'un yarattığı olumlu iklimi ABD (İngiltere) bozdu. Bugünlerde Ukrayna'nın doğusunda kanlı bir savaşın fitilleri tütüyor. Rusya ve Ukrayna orduları Donbass bölgesine yönelik tahkimatı artırıyor.

BIDEN'IN HAYALİ BOŞA ÇIKABİLİR

Olası kanlı Donbass çatışmalarının sonucunda Rusya hedefine ulaşırsa, 9 Mayıs sonrası ateşkes için yeniden ümitler belirecek. Yoksa Ukrayna savaşının yeni aşamalarla uzun zaman sürme, Rusya'nın Afganistan'da yaşadığı durumlara benzer şekilde gelişme ihtimali bulunuyor. Bilindiği gibi Rusya Afganistan'da bozguna uğramış, çekilmek zorunda kalmış, ardından Sovyetletler Birliği dağılmıştı. Aynı hayali ABD Başkanı Biden'ın yaşadığı, Rusya lideri Putin'in karizmasını Ukrayna'da çizme peşinde koştuğu belirtiliyor. 9 Mayıs kavşağında Biden'ın hayali boşa çıkabilir. Putin bu kavşakta başarılı olamazsa, NATO-Madrid (29-30 Haziran) Toplantısı'na kadar hayati bir süreçten bahsediliyor. NATO'nun Madrid'te 29- 30 Haziran'da yapacağı liderler zirvesi, Ukrayna savaşının geleceği konusunda tarihi bir kavşağa işaret ediyor. Ateşkes sonrası Ukrayna'nın yeni konumunun NATO-Madrid zirvesinde masaya yatırılması, ardından kesin ateşkes için lehte veya aleyhte iki süreç gelişebilir.

SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, MEKİK DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜYOR, ateşkesi sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Liderlerle görüşmelerine devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın, 9 Mayıs ve 30 Haziran NATO zirve toplantıları sürecinde yapacağı temaslarla İSTANBUL'DA BARIŞIN YOLUNU AÇMASI söz konusu. ÜMİTLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA, gözler İstanbul'da olacak.