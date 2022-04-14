Kiev’de ‘zafer’ pozu

RUSYA'NIN Ukrayna'da Kiev çevresinden çekilmesinin ardından Ukrayna güçleri birçok noktada kontrolü yeniden sağladı. Başkent Kiev ile Jitomir'i bağlayan ana yol, yaşanan şiddetli çatışmaların izlerini taşıyor. Yol üzerinde köprüler yıkılırken, Rusya ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı araç da Ukrayna askerleri tarafından imha edildi. Rus askerlerinin çekildiği bölgeye dönen Ukraynalı siviller ise imha edilen ve üzerinde "V" sembolü yer alan tankın yanına gelerek "zafer" pozu verdi.

STEİNMEİER, KİEV'DE İSTENMEDİĞİNİ AÇIKLADI

BATILI ülkeler Ukrayna'ya olan desteği göstermek için ülkenin başkenti Kiev'i ziyaret etmeye devam ederken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Kiev'e planladığı ziyaretin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini açıkladı. Ukrayna, eski dışişleri bakanı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerin geliştirilmesinde attığı adımlar nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i eleştirmişti.

BİRLEŞMİŞ MİLETLER: SAVAŞTA BİN 892 SİVİL ÖLDÜ

BİRLEŞMİŞ Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının verilerine ilişkin raporu yayınladı. Şubat ayından bu yana en az bin 892 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen raporda, 2 bin 558 kişinin de yaralandığı bilgisi yer aldı. Raporda, hayatını kaybedenlerin 478'inin erkek, 308'inin kadın, 30'unun kız çocuğu ve 52'sinin erkek çocuğu olduğu belirtildi.