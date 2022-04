Saldırganın yerini söyleyene 50 bin dolar

ABD'NİN New York kentinde önceki gün metroda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı. New York Polis Departmanı, saldırıda can kaybı olmadığını, 10 kişinin vurularak, 13 kişinin ise duman zehirlenmesi, düşme ve panik atak gibi nedenlerden yaralandığını duyurdu. Şüphelinin metro istasyonunda bir panelvan tipi aracın anahtarlarını bıraktığı, dedektiflerin aracı bulduğu ifade edildi. Bu aracı Philadelphia'da kiralayan kişinin 62 yaşındaki Frank R. James olduğu belirtildi. James'in yerini bildirene 50 bin dolar ödül verileceği açıklandı.

