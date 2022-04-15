‘Eğer seçime gidilmezse halkı sokağa çıkarırım’

PAKİSTAN'DA hükümetten düşen Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Imran Han, görevden alınmasının ardından ilk mitingini Peşaver'de düzenledi. Burada erken seçim çağrısı yapan Han, "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı aksi halde halkı sokağa çıkaracağım" dedi.

Halktan kendisine yapılan dış komploya karşı barışçıl gösteri yapmasını da isteyen Han, ABD'ye Pakistan'da askeri üs vermediği için Washington'un ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia etti. Imran Han, bir sonraki mitingini 16 Nisan'da Karaçi'de düzenleyeceğini açıkladı.