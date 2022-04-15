Rusya’dan NATO’ya nükleer tehdit

RUSYA Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Ukrayna işgalinin ardından NATO üyeliğini gündeme alan İsveç ve Finlandiya'yı açık şekilde tehdit etti. Bir dönem Rusya Devlet Başkanlığı da yapan Medvedev, İskandinav ülkelerinin NATO'ya üye olması halinde Moskova'nın gerekli tedbirleri alacağını söyledi. Moskova, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın savunmasını güçlendirmek zorunda kalacağı ve 'nükleerden arındırılmış' bir Baltık'ın mümkün olmayacağı konusunda uyardı. Bölge ülkelerinden Litvanya ise, Moskova'nın halihazırda Baltık bölgesinde nükleer silah bulundurduğunu açıkladı.

"SABOTAJLAR SÜRERSE KİEV'İ VURURUZ"

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'yı Rusya topraklarındaki tesislere sabotaj girişimleri konusunda tehdit etti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki tesislere sabotaj ve bombardıman girişiminde bulunduğunu öne sürerek, "Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarındaki nesnelere yönelik sabotaj ve saldırı girişimlerini görüyoruz. Bu tür olayların devam etmesi halinde Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev de dahil olmak üzere şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezlerini vuracak" dedi.