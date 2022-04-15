‘Zorluklara rağmen ateşkes imkanı var’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir programda Rusya-Ukrayna çatışmasını değerlendirdi. Mariupol'den insani koridorun iki taraf da açıklama yapmasına rağmen sahada gerçekleşmediğini ve Kızılay-Kızılhaç örgütlerinin sahada olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Mariupol'de şu an 30'un altında Türk vatandaşı var. Denizden güvenli bir koridor açılırsa göndereceğimiz gemiyle sivil ve yaralı askerlerin çıkışını sağlayabiliriz dedik.

Yük taşıyan gemilerin de güvenli koridor olmadığı için çıkışı mümkün olmadı. Gemi teklifi Ukrayna tarafından geldi, 'yapabiliriz' dedik. Bizim vatandaşlarımız için gemiye gerek yok. Diğer sivil ve yaralıların çıkarılması için gemiye ihtiyaç var" dedi. Liderler zirvesi ihtimalinin çok uzak olmadığını da ifade eden Çavuşoğlu, "İki liderin evet demesine bağlı. İki heyet arasında yoğun müzakerelerin devam ettiğini görüyoruz. Putin'in evet demesine bağlı" dedi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR AKTÖR

Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz. Türkiye'ye yönelik bakış olumlu anlamda değişti. Güçlenen Türkiye ileride çok daha önemli aktör olacak. Yeni bir soğuk savaşın başladığının belirtilerini görüyoruz. Üye olduğumuz teşkilatlar için de uyum ve işbirliğine önem vereceğiz. Bu gerginlik ve kutuplaşmanın daha da derinleşmemesi için çaba sarf eden bir ülke olacağız" diye konuştu.