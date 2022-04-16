  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Bombaladıkları sivillere bir de teşekkür ettiler

Bombaladıkları sivillere bir de teşekkür ettiler

16.4.2022

Bombaladıkları sivillere bir de teşekkür ettiler

UKRAYNA'NIN Brovary kentinden çekilen Rus askerleri, Ukraynalı vatandaşların evlerinin kapısına "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" yazdı. Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'nın Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerinden biri olan Brovary'de de Rus askerlerinin çekilmesinin ardından kentte meydana gelen savaşın acı izleri görüntülendi. Rus bombardımanı altında kalan şehirde birçok yerleşim ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Rus askerleri tarafından evlerin kapısına "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" yazdığı görüldü.

BU HALE GETİRDİLER
RUS askerlerin, Ukraynalıların evlerinin duvarlarına 'Burada siviller var' yazmasına rağmen hiç acımadan bombaladığı evler harabeye döndü

BÖYLE GİTTİLER
RUS güçleri geri çekilirken duvarlara, "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" yazdı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA