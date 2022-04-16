Bombaladıkları sivillere bir de teşekkür ettiler

UKRAYNA'NIN Brovary kentinden çekilen Rus askerleri, Ukraynalı vatandaşların evlerinin kapısına "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" yazdı. Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'nın Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerinden biri olan Brovary'de de Rus askerlerinin çekilmesinin ardından kentte meydana gelen savaşın acı izleri görüntülendi. Rus bombardımanı altında kalan şehirde birçok yerleşim ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Rus askerleri tarafından evlerin kapısına "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" yazdığı görüldü.

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RUS askerlerin, Ukraynalıların evlerinin duvarlarına 'Burada siviller var' yazmasına rağmen hiç acımadan bombaladığı evler harabeye döndü

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RUS güçleri geri çekilirken duvarlara, "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" yazdı.