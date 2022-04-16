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İsrail polisi sabah namazında saldırdı

16.4.2022

İsrail polisi sabah namazında saldırdı
İŞGAL altındaki Kudüs'te İsrail polisinin saldırıları sürüyor. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya dün sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslüman'a sert müdahalede bulundu. Paniğe kapılan Müslümanlara, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldıran İsrail polisi 152 kişiyi yaraladı. Kudüs'teki Kızılay tarafından yapılan açıklamada, özellikle vücudunun üst bölgelerinden yaralanan birçok kişinin Kudüs'teki Al-Makassed Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı. Yetkililer ayrıca, yaralı 2 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti. İsrail güçlerinin 400 Müslüman'ı tutukladığı açıklandı.
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