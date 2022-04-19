İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması tepki çekti

DANİMARKA ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norrköping ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşıt göstericilerin eylem yapmasının ardından, bir çok noktada olayı protesto edenler ile aşırı sağcı gruplar arasında çatışmalar yaşandı. İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornberg, 4 gündür devam eden gösterilerde 26 polis ve halktan 14 kişinin yaralandığını, 20 polis aracının da yakılarak tahrip edildiğini kaydetti.

'KABUL EDİLEMEZ'

TÜRKİYE'NİN Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılmasının bir açıklaması olmadığını belirtti. Türkiye'nin bu konuda rahatsızlığını ve hassasiyetlerini İsveç Dışişleri Bakanlığı'na ilettiğini aktaran Yunt, "Yetkililer bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi" ifadesini kullandı.