İngiltere’de hükümet ağında İsrail yapımı casus yazılım

İNGİLTERE'DE dijital güvenlik gözlem şirketi Citizen Lab, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisi de dahil olmak üzere hükümetin dijital ağlarına bağlı elektronik cihazlarda İsrail yapımı casus yazılımların tespit edildiğini söyledi. Yazılımın, İsrailli siber teknoloji şirketi NSO Grup'a ait virüs olduğu belirtildi. Açıklamada, "2020 ve 2021'de resmi Birleşik Krallık ağlarında birden fazla şüpheli casus yazılım vakası gözlemlediğimizi Birleşik Krallık hükümetine bildirdiğimizi teyit ediyoruz" denildi. Herhangi bir veri çalınıp çalınmadığı ise bilinmiyor.

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